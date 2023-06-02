Shot сообщил об обстреле Брянской области со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по населенному пункту Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В результате обстрела загорелся жилой дом», — говорится в публикации.

По данным Shot, на место инцидента прибыли оперативные службы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Он отмечал, что атаки были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

Mash сообщал о взрывах в Курске в районе железнодорожного вокзала.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.