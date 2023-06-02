Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Shot сообщил об обстреле Брянской области со стороны ВСУ

Shot: украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по населенному пункту Ломаковка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В результате обстрела загорелся жилой дом», — говорится в публикации.

По данным Shot, на место инцидента прибыли оперативные службы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Он отмечал, что атаки были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

Mash сообщал о взрывах в Курске в районе железнодорожного вокзала.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях