Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Приговор вынесен мужчине и женщине за жестское убийство братьев из Сибири

К длительным срокам лишения свободы приговорены мужчина и женщина за убийство братьев в Сибири

close
100%
Freepik.com

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины и 33-летней женщины. Как сообщает Telegram-канал Прокуратуры Иркутской области, их признали виновными по п. «а» ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда), пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В ночь с 1 на 2 июля 2021 года ранее неоднократно судимый мужчина и его подруга из города Тулуна Иркутской области распивали спиртное в гостях у 42-летнего знакомого.

Посиделки происходили на территории СНТ Нижнеудинского района. Во время застолья произошел конфликт, из-за которого гость жестоко избил хозяина дома, пробил ему череп. Женщина присоединилась к избиению, она обмотала шею потерпевшего ремнем и задушила его.

Через некоторое время пришел брат погибшего, которого пара также решила убить, чтобы скрыть первое убийство. Они нанесли 47-летнему мужчине множественные удары, после чего задушили.

Тела они сбросили в подполье дома, а затем скрылись с места преступления. Злоумышленники были задержаны полицией и следователями СК, помещены судом под стражу.

Мужчину, как особо опасного рецидивиста, приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, его подругу к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Москве задержали массажиста, подозреваемого в убийстве клиента.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях