Приговор вынесен мужчине и женщине за жестское убийство братьев из Сибири

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины и 33-летней женщины. Как сообщает Telegram-канал Прокуратуры Иркутской области, их признали виновными по п. «а» ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда), пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В ночь с 1 на 2 июля 2021 года ранее неоднократно судимый мужчина и его подруга из города Тулуна Иркутской области распивали спиртное в гостях у 42-летнего знакомого.

Посиделки происходили на территории СНТ Нижнеудинского района. Во время застолья произошел конфликт, из-за которого гость жестоко избил хозяина дома, пробил ему череп. Женщина присоединилась к избиению, она обмотала шею потерпевшего ремнем и задушила его.

Через некоторое время пришел брат погибшего, которого пара также решила убить, чтобы скрыть первое убийство. Они нанесли 47-летнему мужчине множественные удары, после чего задушили.

Тела они сбросили в подполье дома, а затем скрылись с места преступления. Злоумышленники были задержаны полицией и следователями СК, помещены судом под стражу.

Мужчину, как особо опасного рецидивиста, приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, его подругу к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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