В РПЦ назвали дату начала экспонирования «Троицы» в Храме Христа Спасителя

В Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ заявили, что доступ к иконе «Троица» Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя в Москве откроют после литургии 4 июня. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в воскресенье патриарх Кирилл проведет богослужение, а сам доступ к иконе будет осуществляться с 10:00 до 19:00.

Ранее патриарх Кирилл освободил от должности и запретил в служении протоиерея Леонида Калинина из-за воспрепятствования перенесению в храм иконы «Святая Троица».

Также Калинин освобожден от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, председателя епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

15 мая президент России Владимир Путин принял решение о возвращении Русской Православной Церкви иконы «Троица». Образ выставят для поклонения в Храме Христа Спасителя в Москве на год, а после икона займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. С 1929 года «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи.