Дачников предупредили о наказании за продажу урожая

За продажу урожая с собственного огорода в неположенном месте дачников могут оштрафовать. О таком наказании для россиян предупредил депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Об этом информирует «АиФ».

Дачники, как уточнил парламентарий, имеют право торговать продуктами растениеводства — овощи, ягоды, зелень, фрукты — но в специально отведенных местах. К примеру, заключить договор с сельскохозяйственным рынком или социальной ярмаркой. Также садоводы могут торговать продуктами их переработки (сухофрукты, варенье, консервы).

Нельзя торговать урожаем с проезжей части, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями. Это может привести к штрафу от 500 до 2500 рублей.

Налоги от продажи урожая можно не платить, но при соблюдении определенных условий: площадь дачного участка не должна превышать 50 соток, нельзя использовать труд наемных рабочих.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин раhttp://www.gazeta.ru/social/news/2023/05/28/20539832.shtmlссказал, почему нельзя закапывать мусор на даче и по каким правилам можно сжигать остатки деревьев и ветки у себя на участке.