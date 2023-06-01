В Краснодаре модель стала жертвой мошенников, угрожавших опубликовать ее обнаженные снимки

В Краснодаре начинающая модель разделать перед «кастинг-директором». После этого с ней связались мошенники и потребовали заплатить им, чтобы обнаженные фотографии девушки не увидели ее родственники. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По данным издания, 25-летняя девушка увидела рекламу о наборе моделей в группе мессенджера. Ей позвонил неизвестный, представившийся кастинг-директором. Во время кастинга он попросил девушку раздеться, что она и сделала. Мужчина обещал перезвонить после обсуждения ее кандидатуры с продюсером.

Через какое-то время «кастинг-директор» прислал девушке ее обнаженные фотографии и потребовал денег. Он угрожал отправить снимки ее друзьям и родственникам.

Начинающая модель решила обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что петербуржец отправил обнаженные фото интернет-знакомой и стал жертвой шантажистов.