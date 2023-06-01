Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Лаборатории Касперского» рассказали о неизвестной кибератаке на устройства Apple

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

В процессе мониторинга собственной корпоративной Wi-Fi сети с помощью SIEM-системы KUMA эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили подозрительную активность нескольких iOS-устройств. Об этом сообщается на сайте компании.

«Были обнаружены следы компрометации устройств ранее неизвестной вредоносной программой. Мы назвали эту вредоносную кампанию «Операция Триангуляция» (Operation Triangulation)», — говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, резервная копия iTunes содержит часть файловой системы устройства, включая данные пользователя и служебные базы данных.

«Используя временные метки файлов, папок, и некоторых записей баз данных, можно восстановить примерную последовательность событий, происходящих на устройстве. Утилита mvt-ios сохраняет эту последовательность в файл «timeline.csv», напоминающий по формату super-timeline, который часто используют для исследования файловых систем обычных компьютеров», — говорится в сообщении.

При это, по словам специалистов, анализ последовательностей событий зараженных устройств позволил выделить события, специфичные для момента компрометации. Так, сначала заражаемое iOS-устройство получает сообщение iMessage со специальным вложением, содержащим эксплойт. Далее без какого-либо взаимодействия с пользователем, эксплойт из сообщения вызывает выполнение вредоносного кода. После указанный код соединяется с сервером управления и приводит к последовательной загрузке нескольких «ступеней» вредоносной программы. Кроме того, после успешной отработки всех вредоносных компонентов, загружается конечная вредоносная нагрузка – полноценная APT-платформа. При этом сообщение и вложение с эксплойтом удаляются в процессе заражения.

В «Лаборатории Касперского» уточнили, что анализ вредоносной платформы продолжается. На данный момент известно, что она выполняется с привилегиями суперпользователя, реализует набор команд для сбора информации о пользователе и системе, а также позволяет исполнять произвольный код в виде плагинов, переданных с сервера управления.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях