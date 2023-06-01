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Японец специально съел суп из ядовитых медуз и выжил

Житель Японии съел ядовитую медузу, чтобы показать, что ее можно употреблять в пищу

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Schwind/Flickr

Блогер из Японии съел ядовитую медузу и остался жив, пишет Oddity Central. Таким образом он хотел показать, что их можно употреблять в пищу.

Популярный блогер из Японии, известный в сети под ником homosapi, опубликовал на своем канале видео, в котором сварил суп из ядовитых медуз и съел его. Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему было интересно узнать, будет ли это вкусно. Кроме того, на своем примере он хотел доказать, что их можно употреблять в пищу.

Тщательно промыв медуз, кулинар приступил к приготовлению. Он кипятил морских жителей, помешивая ложкой, пока они не превратились в однородную массу. Получившееся желе мужчина смешал с овощами, добавив в блюдо несколько соусов для усиления вкуса.

Попробовав свое творение, японец рассказал, что блюдо напоминает ему морские гребешки. Позже мужчина сообщил подписчикам, что чувствует себя прекрасно и не ощутил на себе действие побочных эффектов.

Видео homosapi вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Люди раскритиковали его за беспечность и призвали остальных не повторять этот опыт.

Сюхей Икэда, заводчик медуз, рассказал, что опасность отравления существует даже во время готовки таких видов — можно надышаться ядовитыми парами.

В свою очередь, ученые из Viking Expeditions сфотографировали неуловимую гигантскую медузу в Антарктике.

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