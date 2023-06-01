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Врача уволили после того, как он прописал мороженое и видеоигры ребенку с больным горлом

В Бразилии врач прописал больному ребенку мороженое и видеоигры и был уволен

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Врача из Бразилии уволили после того, как он прописал мороженое и видеоигры ребенку с больным горлом, пишет Oddity Central.

37-летняя Присцила да Силва Рамос рассказала, что отвела ребенка к врачу, когда он пожаловался на боли в горле. По словам женщины, доктор вел себя непрофессионально и даже не удосужился провести осмотр пациента. Кроме того, медик начал выписывать школьнику неправильные лекарства и прописал мороженое с видеоиграми.

«Он начал выписывать рецепт, не осмотрев моего сына, не взглянув на его горло, не осмотрев грудь, вообще ничего. Еще он прописал мороженое и ежедневные сеансы мобильной видеоигры», — жалуется Присцила.

В соцсетях реакция на рецепт врача была неоднозначной: некоторые комментаторы согласились с тем, что доктор не понимает, что делает. Другие люди утверждали, что медик добавил в рецепт мороженое и видеоигры ради шутки.

Однако после того, как инцидент был предан огласке, в больнице заявили, что врач был уволен.

Ранее врачи выяснили, что лишний вес способствует раку желудочно-кишечного тракта.

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