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Россиянин решил исправить искривление носовой перегородки и узнал о пуле в головном мозге

В Удмуртии врачи нашли в головном мозге пациента пулю, находившуюся там более 30 лет

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Житель Удмуртии решил исправить искривление носовой перегородки и узнал, что в головном мозге у него уже более 30 лет находится пуля. Об этом сообщают в республиканском Минздраве.

Как рассказала главный оториноларинголог Минздрава Удмуртии Сусанна Арутюнян, 52-летний мужчина обратился в ижевскую больницу в апреле с жалобами на нарушение дыхания. У ветерана боевых действий после травмы была искривлена носовая перегородка.

«В список обязательного обследования перед операцией входит СКТ головы и околоносовых пазух. Но в данном случае на снимке мы увидели инородное тело в головном мозге, о котором пациент не знал», — поделилась заведующая ЛОР-отделением.

Тогда оториноларингологи связались с нейрохирургами. На консультации стало ясно, что в мозге пациента уже более 30 лет находится боевая пуля. При этом он сам, по его словам, даже не подозревал о ее присутствии. В итоге врачи исправили ветерану искривление носовой перегородки, а так как инородное тело не беспокоило мужчину, от проведения трепанации они отказались.

В настоящее время пациент уже дома. Медики порекомендовали ему воздерживаться от прохождения МРТ-исследований и регулярно наблюдаться у специалистов.

Ранее стало известно, что в Казани врачи спасли мужчину, которого пришлось реанимировать 16 раз.

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