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В Подмосковье рабочий погиб, пытаясь потушить задевший высоковольтные провода грузовик

В деревне Редино Подмосковья погиб мужчина, пытавшийся потушить грузовик, задевший высоковольтные провода

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Haggardous50000/Shutterstock

В Подмосковье, в деревне Редино, погиб рабочий, когда пытался потушить автомобиль. Видео гибели мужчины опубликовал Telegram-канал Shot.

Как пишут авторы канала, грузовик загорелся, задев стрелой высоковольтные провода. Водитель хотел самостоятельно справиться с пламенем и коснулся кузова. Рабочий погиб на месте от удара током.

По словам жительницы Редино, погибший рабочий завершил свою смену утром. Но продолжил работать, так как его напарник не вышел на смену.

Ранее сообщалось, что тело подростка обнаружили на крыше прибывшей на вокзал электрички, погибшим оказался школьник из Королева. Считается, что мальчик мог забраться на крышу электрички в Королеве, он получил смертельный удар током.

В феврале двух лошадей ударило током от рекламного табло на Триумфальной площади в Москве, для одной из них инцидент оказался смертельным. Согласно информации очевидцев, одна из лошадей умерла через три минуты после удара, второе животное успели своевременно оттащить от провода и спасти. На место происшествия приезжали экстренные службы.

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