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В Кабардино-Балкарии из-за обильных осадков вышла из берегов река Нальчик

Ливни нанесли сильный ущерб в Кабардино-Балкарии

Сильные ливни в Кабардино-Балкарии привели к тому, что из берегов вышла река Нальчик. В МЧС рассказали, что более 11 тыс. местных жителей остались без электроснабжения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На набережной затопило летнюю террасу ресторана. Бурный поток подобрался очень близко к зданию и почти затопил здание изнутри.

Наводнения в регионе начались три дня назад. В результате ливня в Черекском районе оказались повреждены дороги и газопровод. Жители рассказали, что вышедшая из берегов река смыла часть построек.

Обвал произошел на объездной дороге в селении Хасанья. Затопило зону отдыха в селении Белая речка. Отмечается, что пострадавших нет, социально значимых объектов в зоне подтопления также нет, пишет 9111.ru. К устранению чрезвычайной ситуации были привлечены 78 человек и 21 единицы техники, в том числе от МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в количестве 63 человек и 11 единиц техники.

24 мая сообщалось, что север Италии столкнулся с сильнейшим наводнением за последние 100 лет. По сообщениям местных СМИ, 41 населенный пункт был затоплен, поскольку 280 оползней вызвали бурный выход из берегов 23 рек.

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