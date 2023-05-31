Вильфанд предрек холодное начало июня в центре европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июнь начнется с холодной погоды в центре европейской части России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Июнь в центре европейской России начнется с холодной погоды. Связано это с тем, что произойдет перемещение воздушных масс по западной периферии циклона прямо из полярных регионов», — заявил метеоролог.

В четверг, по его словам, температура будет выше 20 градусов. Однако в пятницу жителей европейской части РФ ждет ненастье — через Москву начнет проходить холодный фронт. Будут кратковременный дождь, гроза, град, усиление ветра до 17 м/с. Температура в выходные не превысит 14 градусов тепла.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные в Москве ожидается похолодание. В субботу, 3 июня, прогнозируется до 15 градусов, а в воскресенье, 4 июня, ночью и утром — до 5 градусов. Она отметила, что погода в эти выходные больше подходит началу мая, а не июня.