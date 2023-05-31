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Disney раскритиковали за разрешение работнику носить платье и макияж вместе с усами

Сотрудника Disney с усами, надевшего платье, раскритиковали в соцсетях

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kourtnifaber/TikTok

В соцсетях раскритиковали компанию Disney, которая разрешила своему сотруднику в парке носить платье и макияж вместе с усами, пишет New York Post.

Cам сотрудник рассказывал гостям, что его зовут Ник, и он один из учеников феи-крестной, поэтому и выглядит так. Женщина, опубликовавшая в соцсетях кадры с мужчиной, не стала его критиковать и похвалила за положительные эмоции, которые он подарил ее детям.

Однако остальные зрители не разделили точку зрения женщины. Комментаторы принялись критиковать Disney и самого мужчину за такой внешний вид. По мнению людей, аниматор травмирует психику несовершеннолетних.

«Это отвратительно и неправильно. Пусть ваше наследие никогда не будет разрушено так же, как это произошло с Уолтом [Диснеем].

Ранее в соцсетях раскритиковали учителя, заставившего учеников бросить телефоны в таз с водой.

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