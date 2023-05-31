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Сербы напали на полицейскую машину в Косово

РИА Новости: сербские протестующие забросали бутылками машину полиции Косово

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Laura Hasani/Reuters

Десятки сербских протестующих напали на автомобиль полиции Косово возле здания муниципалитета Звечана и разбили в нем стекла, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

По данным агентства, после инцидента полицейские быстро скрылись, а возле здания муниципалитета продолжается протест.

29 мая в ходе столкновений между сербами-демонстрантами и силовыми структурами Косово пострадали 52 серба и не менее 30 служащих миссии НАТО в Косово KFOR, трое из которых получили огнестрельные ранения.

31 мая перед зданием муниципалитета в Звечане на севере частично признанной республики Косово начался новый митинг сербского населения. Демонстранты принесли с собой 250-метровый национальный флаг.

Поводом для протестов стало назначение албанцев на посты лидеров четырех муниципалитетов на севере Косово по итогам местных выборов 23 апреля, которые бойкотировало сербское население.

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