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МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины

МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского

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Министерство обороны Украины

МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Об этом сообщается в базе розыска ведомства.

«Сырский Александр Станиславович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в сообщении.

При этом не уточняется, по какой именно статье он объявлен в розыск.

30 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Ранее МВД России объявило в розыск прокурора международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

До этого председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявлял, что СК РФ «скоро-скоро» объявит в розыск судей Международного уголовного суда.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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