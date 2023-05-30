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Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Собянин: медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) два человека обратились за медицинской помощью.

«За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — написал он.

Глава города добавил, что, по информации от медицинских служб, в данный момент никто из жителей домов, которые были повреждены в результате атаки, серьезно не пострадал.

Собянин уточнил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

Ранее Собянин сообщил, что утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения из-за атаки беспилотников.

Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.

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