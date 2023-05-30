Эксперт предложила экологичный способ защищаться от насекомых

Эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова рассказала «Ленте.ру», что экологичной и безвредной альтернативой покупным репеллентам могут стать натуральные масла эвкалипта и гвоздики, а также сушеные ромашка и мята.

По ее словам, в магазине можно встретить репелленты, упаковку от которых можно сдать на переработку. Но специалист подчеркнула, что не может судить об их безопасности. Она отметила, что эти препараты разного состава и производители не всегда указывают состав.

«Главное смотреть рекомендации по возрасту и то, что предназначено для взрослых, не использовать для детей», — пояснила Леванова.

Она отметила, что если человек страдает от аллергии, то разумнее было бы использовать для защиты натуральные масла, например, эвкалиптовое, гвоздичное, лавандовое или сушеные ромашку и мяту, которые отлично отпугивают насекомых.

Также разумным способом борьбы с насекомыми, по словам эксперта. являются ультразвуковые отпугиватели и электрические ловушки. Но лучшим способом борьбы с комарами в доме — не пускать их, а использовать специальные противомоскитные сетки.

По данным Роспотребнадзора, за неделю 992 петербуржца обратились за помощью после укусов клещей.