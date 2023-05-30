Участникам Ореховской ОПГ вынесли приговор

Московский областной суд с участием присяжных вынес приговор бывшим участникам Ореховской организованной преступной группы (ОПГ), пишет «Коммерсантъ».

Суд шел три года. Один из подсудимых, Аслан Сулейманов, в этот период скончался.

Суд признал всех семерых подсудимых виновными в участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Также была доказана их вина в создании банды и участии в ней, убийствах и покушениях, незаконном обороте оружия. Суд доказал их причастность к 14 убийствам, девяти покушениям и одному приготовлению к убийству.

Обвиняемый Сергей Фролов, который на протяжении 17 лет скрывался от следствия, был приговорен к пожизненному заключению. Его помощник Гарник Саркисян получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей.

Другие участники ОПГ получили сроки от 10 до 17 лет.

В начале мая лидеру Ореховской ОПГ Сергею Буторину вынес новый приговор Бабушкинский суд Москвы.