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Участникам Ореховской ОПГ вынесли приговор

Бывшие участники Ореховской ОПГ получили от 10 лет до пожизненного заключения

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Московский областной суд с участием присяжных вынес приговор бывшим участникам Ореховской организованной преступной группы (ОПГ), пишет «Коммерсантъ».
Суд шел три года. Один из подсудимых, Аслан Сулейманов, в этот период скончался.

Суд признал всех семерых подсудимых виновными в участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Также была доказана их вина в создании банды и участии в ней, убийствах и покушениях, незаконном обороте оружия. Суд доказал их причастность к 14 убийствам, девяти покушениям и одному приготовлению к убийству.

Обвиняемый Сергей Фролов, который на протяжении 17 лет скрывался от следствия, был приговорен к пожизненному заключению. Его помощник Гарник Саркисян получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей.

Другие участники ОПГ получили сроки от 10 до 17 лет.

В начале мая лидеру Ореховской ОПГ Сергею Буторину вынес новый приговор Бабушкинский суд Москвы.

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