Shot: ВСУ обстреляли поселок в Брянской области из минометов

Telegram-канал Shot сообщил, что поселок Подывотье в Брянской области был обстрелян из минометов Вооруженными силами Украины.

По данным канала, повреждения в результате получили два дома, в которых выбило стекла, забор и ЛЭП. О пострадавших не сообщается.

Обстрелянный населенный пункт находится в 2 км от границы с Украиной. Сообщается, что в него прилетело восемь снарядов калибра 82 мм.

Ранее российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над селом Мартьяновка Клинцовского района Брянской области.

29 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение полутора часов обстреливали Брянскую область. По данным информационного ресурса, было атаковано село Чуровичи Климовского района, расположенное в 11 км от границы с Украиной.

27 мая стало известно, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Минобороны РФ на дороге Бровничи — Сушаны в Брянской области.