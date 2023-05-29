Стала известна возможная причина госпитализации певицы Славы

Певицу Славу могли госпитализировать из-за ее образа жизни и пристрастия к алкоголю. Такое мнение Life высказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Любая экстренная госпитализация требует разбора. Описаны температура, кашель, рвота, то есть тяжелые симптомы интоксикации, что первично, что вторично... Мы понимаем, что недавно родился внук, певица Слава все это бурно отмечает. И в Турции было продолжение, они оттуда вернулись буквально несколько дней назад», — уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что алкоголь способен «подтачивать» иммунную систему и нарушать иммунитет и синтез антител. Шуров также указал, что у людей, которые употребляют алкогольные напитки, инфекции протекают в гораздо более тяжелой форме.

«А может быть, речь идет просто об очень серьезной интоксикации, не связанной с инфекцией. Но по-любому певица экстренно госпитализирована, и специалисты обязательно разберутся. А нам предъявят какую-нибудь подходящую версию», — сказал нарколог.

Ранее сообщалось, что певица была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник с подозрением на воспаление легких.