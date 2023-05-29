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Greenpeace внесен в список нежелательных организаций в России

Минюст России включил Greenpeace в перечень нежелательных организаций

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Stichting Greenpeace Council/Wikimedia

Министерство юстиции России внесло Greenpeace International (организация признана в РФ нежелательной) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, данная организация попала в этот список на основании решения первого заместителя генерального прокурора РФ от 18 мая 2023 года.

19 мая Генпрокуратура России объявила, что признала нежелательной на территории страны деятельность Greenpeace International.

Как заявили в ведомстве, после изучения поступивших в прокуратуру материалов было установлено, что деятельность Greenpeace International «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

В Генпрокуратуре добавили, что деятельность Greenpeace в России «сопровождается продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».

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