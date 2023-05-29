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Депутат Романов заявил о заморозке введения кадастрового налога на имущество предприятий

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Пресс-служба Михаила Романова

Введение кадастрового налога на имущество предприятий заморожено на федеральном уровне. Об этом заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Отмечается, что парламентарий добился отмены решения в результате переговоров с правительством РФ и Министерством финансов РФ. Так, в официальном ответе зампреда правительства РФ, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на депутатский запрос Михаила Романова, который имеется в распоряжении «Газеты.Ru», говорится, что в ближайшее время соответствующих изменений законодательства не планируется.

«Налоговая реформа ударит по крупным предприятиям ОПК в то время, когда они в режиме «24 х 7» обеспечивают нужды специальной военной операции. В рамках переговоров с представителями правительства РФ и Минфина мы пришли к выводу о том, что новая система может поставить под угрозу выполнение оборонного заказа. При этом предприятия ОПК будут вынуждены увеличивать стоимость своей продукции, а также - экономить на кадрах и оборудовании, что скажется на качестве поставляемого на передовую вооружения», — заявил депутат.

Романов добавил, что Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга предлагает продлить режим заморозки для этой инициативы, как минимум, до окончания СВО.

Ранее инициировавшее изменения налоговой системы управление ФНС России по Санкт-Петербургу рассчитало, что сумма ежегодного налога, исчисленного по кадастровой стоимости, может составить примерно 52,1 млрд. руб. При этом для предотвращения резкого роста налоговой нагрузки городское УФНС предлагало применять понижающие коэффициенты: в 1-ый год расчета налога - коэффициент 0,6; во 2-й и последующие годы – не более 10% от суммы налога за предыдущий период.

Однако в обращении президента Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Валерия Радченко к Михаилу Романову говорится, что в результате введения такой методики, по мнению крупнейших оборонных предприятий нашего города, платежи предприятий ОПК возрастут от 2,5-3 раз до 10 и даже более.

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