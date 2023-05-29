Экс-замминистра культуры России Ярилова призналась в хищении госсредств

Бывший заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, арестованная в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (по части 3 статьи 285 УК РФ), признала свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документе указано, что Ярилова сотрудничает со следствием.

Экс-замминистра культуры задержали 19 апреля.

20 апреля Басманный суд Москвы принял решение заключить Ярилову под стражу до 16 июня. Официально не информировалось, какое именно преступление могла совершить экс-чиновница, и какой ущерб оно за собой повлекло.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что Ольгу Ярилову обвиняют в хищении 125 млн бюджетных рублей посредством включения «Самого высокого музея мороженого в мире» в список возможных для посещения по «Пушкинской карте» мест. Несмотря на то, что музей, расположенный в одной из башен Москва-сити, не является объектом культуры, школьники могли оплатить вход в него по «Пушкинской карте». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».