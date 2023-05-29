Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-замминистра культуры России Ярилова призналась в хищении госсредств

Арестованная экс-замминистра культуры РФ Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, арестованная в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (по части 3 статьи 285 УК РФ), признала свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документе указано, что Ярилова сотрудничает со следствием.

Экс-замминистра культуры задержали 19 апреля.

20 апреля Басманный суд Москвы принял решение заключить Ярилову под стражу до 16 июня. Официально не информировалось, какое именно преступление могла совершить экс-чиновница, и какой ущерб оно за собой повлекло.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что Ольгу Ярилову обвиняют в хищении 125 млн бюджетных рублей посредством включения «Самого высокого музея мороженого в мире» в список возможных для посещения по «Пушкинской карте» мест. Несмотря на то, что музей, расположенный в одной из башен Москва-сити, не является объектом культуры, школьники могли оплатить вход в него по «Пушкинской карте». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях