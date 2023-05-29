Пожарные потушили возгорание на лесоторговой базе в Челябинске

Пожарные ликвидировали открытое горение на лесоторговой базе в Челябинске. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает РИА Новости.

«Открытое горение ликвидировано», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на открытой площадке хранения досок и брусьев, находящейся рядом со складом лесоматериалов, начался пожар на площади 2 600 квадратных метров.

Как передавало МЧС, имелась угроза перехода огня на стоящие рядом складские помещения. В 05:14 по московскому времени пожар был локализован, спасатели не допустили перехода огня. К тушению были привлечены 50 человек и 11 единиц техники. Кроме того, к месту возгорания был направлен пожарный поезд.

28 мая Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что в Туапсинском районе Кубани загорелась гостиница. Отмечалось, что по предварительным данным, пострадавших нет. По информации МЧС, площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Отмечалось, что тушение возгорания было осложнено высокой пожарной нагрузкой здания. Уточнялось, что в здании не было постояльцев.