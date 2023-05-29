В Гидрометцентре предупредили о жаре в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил в разговоре с ТАСС, что в нескольких регионах ожидается жаркая погода с температурой до +33 градусов.

В частности, жара придет в регионы Уральского и Приволжского федеральных округов.

На Урале ожидаются волны тепла в течение всей рабочей недели. От +25 до +30 градусов прогнозируется в Свердловской и Челябинской областях, местами температура поднимется до +33 градусов.

Также жара до +24…+30 градусов прогнозируется в Саратовской, Оренбургской областях.

Жаркая погода, как добавил Вильфанд, ожидает жителей Татарстана Башкортостана.

Ранее Вильфанд предупредил об отсутствии жары в начале июня в Москве.