Девятилетнему мальчику ампутировали часть руки после игр в заброшенном здании

В Иркутской области, в Балаганском районе игры в заброшенном здании для второклассника закончились серьезными травмами и ампутацией руки. Как пишет Babr Mash, его придавило куском стены.

Несколько дней назад девятилетний уроженец Иркутской области гулял со старшим братом-пятиклассником и другом. Они пошли играть в заброшенное здание в центре Тарнополя. Брат и друг решили развлечься тем, что начали разбирать одну из стен.

Второклассник пытался уговорить старших ребят не делать этого, но они не вняли его просьбам.

В итоге стена обрушилась на девятилетнего мальчика. Дети не смогли помочь пострадавшему и позвали на помощь взрослых.

Ребенка доставили в Областную детскую больницу Иркутска. Врачи диагностировали у него травму черепа, сотрясение мозга, перелом и раны бедра и таза. Больше всего пострадала правая рука. У мальчика открытый многооскольчатый перелом нескольких костей. Часть руки хирургам пришлось ампутировать.

Ранее в Хабаровском крае подросток выпал с четвертого этажа заброшенного здания.