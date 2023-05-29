Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Девятилетнему мальчику ампутировали часть руки после игр в заброшенном здании

В Иркутской области второклассника придавило куском стены, ему ампутировали часть руки

close
100%
Серваас Ван Белль/Architectural Photography Awards

В Иркутской области, в Балаганском районе игры в заброшенном здании для второклассника закончились серьезными травмами и ампутацией руки. Как пишет Babr Mash, его придавило куском стены.

Несколько дней назад девятилетний уроженец Иркутской области гулял со старшим братом-пятиклассником и другом. Они пошли играть в заброшенное здание в центре Тарнополя. Брат и друг решили развлечься тем, что начали разбирать одну из стен.

Второклассник пытался уговорить старших ребят не делать этого, но они не вняли его просьбам.

В итоге стена обрушилась на девятилетнего мальчика. Дети не смогли помочь пострадавшему и позвали на помощь взрослых.

Ребенка доставили в Областную детскую больницу Иркутска. Врачи диагностировали у него травму черепа, сотрясение мозга, перелом и раны бедра и таза. Больше всего пострадала правая рука. У мальчика открытый многооскольчатый перелом нескольких костей. Часть руки хирургам пришлось ампутировать.

Ранее в Хабаровском крае подросток выпал с четвертого этажа заброшенного здания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях