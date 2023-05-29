«Известия»: мужчину избили и ограбили во время обмена валюты

В Москве полиция разыскивает двух злоумышленников, которые избили и ограбили мужчину, который пытался обменять валюту на 1,5 млн руб., сообщил источник газеты «Известия».

Отмечается, что молодые люди встретились с мужчиной на юго-востоке Москвы для обмена валюты. Однако затем они его избили, забрали у него сумму, эквивалентную 1,5 млн руб., и скрылись на автомобилях.

В настоящее время полицейские разыскивают Mercedes-Benz G-Class. Кроме того, в розыск объявлены два человека, предположительно, их личности установлены — это 28-летний Махти К. и 31-летний Рустем Э.

Ранее, в мае, в Москве подростки ограбили пункт обмена валюты на $34 тыс.

В ноябре прошлого года два иностранца в Москве лишились $76 тыс. в попытке «выгодного» обмена валют.