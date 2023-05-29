Еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена еще в четырех регионах Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены заработали в Днепропетровской, Житомирской, Одесской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, контролируемых Киевом.

Ранее тревогу объявили в столице, Киевской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Николаевской, Черниговской и Полтавской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.

10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. По словам Путина, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.