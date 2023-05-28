В метро Екатеринбурга спасли мужчину, упавшего на рельсы

В метро Екатеринбурга спасли пассажира, который потерял сознание и упал на рельсы перед приближающимся поездом, сообщает Е1.ru со ссылкой на очевидца.

По данным издания, один из пассажиров внезапно потерял сознание. Он стоял близко к краю платформы и упал вниз, оказавшись в колее между стеной и рельсом. Очевидцы услышали звуки подходящего состава, поэтому один из них прыгнул на пути, чтобы вытащить пострадавшего. Его предупредили о контактном рельсе, но в этот же момент их обоих ударило током. Тогда мужчина запрыгнул обратно на платформу.

О случившемся быстро узнали сотрудники метро, которые сумели вовремя остановить состав и снять напряжение, поэтому мужчину беспрепятственно смогли достать полицейские и медики.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы спасли мужчину, упавшего на пути на станции «Белорусская».