Силы группировки войск «Восток» уничтожили на Южно-Донецком направлении польскую самоходную гаубицу Krab, принадлежащую Вооруженным силам Украины, сообщил РИА Новости.

По данным начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, в районе Елизаветовки установка была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Гордеев также сообщил, что средства ПВО сбили беспилотники «Валькирия» и «Фурия».

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались атаковать передовые позиции «Востока», рассказал начальник пресс-центра, однако российские военные пресекли эту попытку. По его словам, расчеты самоходных минометов «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новоселке, а расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» ликвидировали живую силу противника в районе Новомихайловки.

27 мая Министерство обороны России сообщало, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 120 украинских военных.