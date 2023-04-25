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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа.

По данным главы региона, пострадавших в результате инцидента нет. В результате прилетов были повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях.

«Также повреждена линия электропередачи», — сообщил он, добавив, что на месте уже работают и устраняют неисправности аварийные и оперативные службы.

Накануне Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори.

До этого он проинформировал об отмене режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен в регионе накануне из-за найденного боеприпаса.

Также губернатор сообщил об уничтожении обнаруженного в Белгороде авиаснаряда.

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