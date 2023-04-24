Вице-премьер Голикова заявила, что продолжительность жизни в России выросла до 73,31 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России за первый квартал 2023 года показатель продолжительности жизни вырос до 73,31 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, за 2022 год показатель продолжительности жизни составил 72,8 года. Вице-премьер уверена, что данная тенденция продолжается.

«Сейчас уже за первый квартал этот показатель составил 73,31 года», — сказала Голикова.

При этом она добавила, что показатель смертности в 2022 году сократился на 22%. В первые два месяца 2023 года также отслеживается тенденция к снижению показателя.

Ранее Голикова поручила федеральным органам исполнительной власти и регионам принять меры по погашению задолженности по заработной плате в организациях-должниках. В публикации отмечается, что по данным Росстата по состоянию на 1 марта 2023 года задолженность по зарплате в России составляет порядка 770,6 млн. рулей. Этот показатель уменьшился на 3,5% или на 28,3 млн. рублей по сравнению с февралем 2023 года.