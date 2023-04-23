Тела двоих братьев с огнестрельными ранениями нашли в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии двоих братьев застрелили из-за имущественного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Останки россиян с огнестрельными ранениями нашли 23 апреля возле моста в ауле Верхняя Теберда. Предварительно установлено, что двойное убийство совершил родственник погибших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД по КЧР работают на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Джаспере, штат Техас, на вечеринке после выпускного бала произошла стрельба.