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Mash: работников Wildberries принуждают раздеваться до трусов для досмотра перед сменой

Сотрудников склада маркетплейса Wildberries перед началом смены принуждают раздеваться до нижнего белья в целях прохождения обязательного досмотра и упреждения воровства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, прикладывая видеодоказательство.

«Перед работой сотрудникам надо раздеться до нижнего белья и отдать вещи проверяющим», — говорится в публикации.

Как разъяснил канал, таковы правила компании.

«И все это снимается на камеры. Так руководство <...> борется с воришками», — сказано в сообщении.

Ранее организатор профсоюза сотрудников маркетплейса, представитель Союза профсоюзов России Артур Вартанян объявил, что сотрудники интернет-магазина Wildberries из разных регионов России готовят коллективный иск к маркетплейсу.

До этого работники Wildberries жаловались на маленькие зарплаты.

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