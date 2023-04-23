Инфекционист Коновалов: несмотря на вакцинацию, всегда стоит проверить антитела на корь

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что несмотря на вакцинацию, всегда стоит проверить антитела на корь, сообщает ТАСС.

«Даже те, кто вакцинировался еще в 60-е годы, нередко сохраняют иммунитет. Дело в том, что если впоследствии у привитого человека все же будет снижаться уровень антител, то при встрече с инфекцией он может переносить ее бессимптомно, таким образом опять повышая свой иммунный статус», — пояснил Коновалов.

По его словам, проверка антител на корь рекомендована не только медработникам или преподавателям — но и тем, кто не уверен в наличии прививки от этого заболевания. При этом эксперт отметил, что сделанная в детстве прививка обычно надежно защищает человека практически до конца жизни.

Ранее в Дагестане зарегистрировали почти 200 случаев заболевания корью.