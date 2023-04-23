ФСО: мавзолей Ленина будет закрыт до 15 мая

Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты с 23 апреля по 15 мая. Об этом сообщает Федеральная служба охраны (ФСО), передает РИА Новости.

«В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, допуск граждан в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 15 мая 2023 года производиться не будет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 мая до 13:00 и 9 мая весь день Кремль будет закрыт для посещений.

Ранее сообщалось, что Красную площадь начали готовить к проведению Дня Победы 9 мая.

Как передавал корреспондент агентства РИА Новости, строители монтировали трибуны для зрителей по обе стороны Мавзолея Ленина, который был пока не задрапирован, а вдоль площади появились декоративные конструкции.