В Белгороде введен режим ЧС регионального уровня, работают все экстренные службы, заявили в главке МЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

Как проинформировал руководитель регионального управления ведомства Сергей Потапов, была определена двухсотметровая зона, которая может подвергаться потенциальному поражению.

«После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения», — сказал Потапов.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил , что в самом центре Белгорода саперы нашли некий «взрывоопасный предмет» при обследовании места, куда 20 апреля в результате нештатной ситуации упал снаряд с истребителя.

Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить взрывоопасный предмет на полигоне. В связи с этим власти города спешно эвакуируют порядка трех тысяч жителей из почти двух десятков многоквартирных домов.