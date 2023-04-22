В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости корью в России

Рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Рост заболеваемости связан с <…> периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения», — заявили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что в эпидемический процесс включаются непривитые граждане, а также прибывшие в Россию из стран ближнего зарубежья люди.
На мигрантов приходится около 10% выявленных случаев, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что в России не будет пандемии кори благодаря коллективному иммунитету.