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В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости корью в России

Роспотребнадзор: рост заболеваемости корью связан с традиционным периодом цикличности

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Рост заболеваемости корью в России с конца 2022 года связан с традиционным периодом цикличности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости связан с <…> периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения», — заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в эпидемический процесс включаются непривитые граждане, а также прибывшие в Россию из стран ближнего зарубежья люди.

На мигрантов приходится около 10% выявленных случаев, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что в России не будет пандемии кори благодаря коллективному иммунитету.

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