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Минюст РФ сообщил о внесении в реестр иноагентов журналиста Христо Грозева

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Hannah Mckay/Reuters

Журналист Христо Грозев, политик Эльвира Вихарева, активистка Наталья Севец-Ермолина, а также автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица» включены в реестр иноагентов. Об этом сообщает Минюст России на своем сайте.

«Христо Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, журналист участвовал «в создании материалов» иноагентов и иностранной неправительственной организации, которая признана в России нежелательной.

По утверждению Минюста, Севец-Ермолина выступала в поддержку Украины и формировала негативное отношение к военной службе, Вихарева распространяла материалы иноагентов с негативной информацией об органах госвласти РФ с поддержкой от иностранных источников.

Министерство уточняет, что «Школа призывника» распространяла недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти, выступала против СВО и также распространяла материалы иноагентов.

«Адвокатская улица», в свою очередь, обвиняется в создании и распространении материалов иноагентов, создающих негативный образ РФ и ее законодательства.

Ранее глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что в Госдуме подготовлены поправки ужесточающие закон об иноагентах.

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