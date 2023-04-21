В квартире в Екатеринбурге задушили недавно вышедшую из декрета мать

В екатеринбургской квартире обнаружили тело женщины, которая за четыре дня до убийства вышла на работу из декрета, сообщает E1.RU.

По данным издания, трагедия произошла 17 апреля 2023 года. За несколько дней до убийства в компанию, где работала 36-летняя женщина, стал звонить неизвестный, который представился ее мужем. Он сказал, что Валентина Бушуева больше на работу не придет. Тогда начальник связался с женщиной, попросил ее прийти и объяснить ситуацию. Сотрудники планировали вызвать участкового, так как беспокоились за коллегу, однако сначала решили позвонить сестре женщины, которая рассказала, что ее задушили.

Подозреваемым в убийстве стал бывший муж погибшей. По словам ее сестры, он преследовал женщину. В воскресенье между ним и потерпевшей возник конфликт, который удалось уладить, но уже в понедельник мужчина подкараулил бывшую супругу и задушил.

Уточняется, что сестра погибшей взяла опеку на ее трехлетним ребенком.

Ранее в Москве онкобольной пенсионер чуть не задушил внука из-за бутылки вина и умер в полиции.