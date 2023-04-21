В Сочи мужчина ночью проник в чужой дом и стал ходить по комнатам с ножом

В Сочи мужчина проник в частный дом, когда хозяева спали, взял с кухни нож и стал ходить по комнатам, сообщается в Telegram-канале ЧП Сочи.

По данным издания, в ночное время 20 апреля 2023 года неизвестный мужчина зашел в частный дом. Он немного походил внутри, зашел на кухню, взял самый большой нож и с ним стал заходить в комнаты. В это время жильцы дома спали.

В какой-то момент хозяйка жилища увидела незнакомца. Мужчина испугался, после чего выбежал на улицу и спрятался в ближайших кустах. Через какое-то время он бросил нож и попытался скрыться с территории частного дома, однако его задержали домочадцы.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что житель Колпино устроил пожар в квартире своей бывшей девушки, проникнув к ней через окно. Женщине удалось выбежать на улицу, она не пострадала в результате возгорания.