Отсидевшего 28 лет «Печерского маньяка» арестовали после очередного нападения на ребенка

В Нижнем Новгороде арестовали недавно освободившегося из мест заключения «Печерского маньяка». Александра Серова подозревают в надругательстве над девятилетней девочкой, сообщают Известия.

По данным источника, отсидевший за педофилию 28 лет Серов подкараулил школьницу возле подъезда ее дома днем 18 апреля. Пройдя за девочкой в дом, мужчина совершил в ее отношении иные действия сексуального характера.

В этот момент на лестничную площадку вышла мать школьницы, которая остановила подозреваемого, а после сообщила об инциденте в полицию. В отношении Серова возбудили новое уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО.

Впервые Серов попал за решетку в начале 90-х годов за домогательства несовершеннолетних. Тогда его приговорили к 15 годам лишения свободы, однако спустя 10 лет он вышел по УДО. После освобождения в 2004 года россиянин совершил еще не менее семи нападений и был приговорен к 18 годам заключения.

Ранее стало известно, что осужденный на 20 лет челябинский серийный маньяк Корочкин может быть невиновен.