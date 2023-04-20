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Персональный тренер по фитнесу назвала способы для борьбы с целлюлитом

Тренер по фитнесу Медведева назвала дефицит калорий и тренировки эффективными в борьбе с целлюлитом

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Depositphotos

Эффективными методами при борьбе с целлюлитом может стать силовой тренинг и дефицит калорий, рассказала Pravda.Ru персональный тренер по фитнесу Анастасия Медведева.

По ее словам, тренировки помогут увеличить мышечную массу и снизить процент жира, что позволит уменьшить внешние признаки целлюлита. При дефиците калорий эксперт советовала учесть, что в первые четыре месяца в нашем организме уходит мышечная масса, а не жир. Обратный эффект наступает только после развития метаболической адаптации.

«Рекомендую ограничить фастфуд, то есть большое количество углеводов, жиров и соли. Так не возникнет отечность и нарушения водно-солевого баланса. Не стоит употреблять много бургеров, пиццы и так далее», — добавила Медведева.

Ранее косметолог Елена Богатова сообщала, что для избавления от целлюлита потребуются ограничения в питании и регулярная физическая нагрузка. По ее словам, также необходимо отказаться от курения и алкоголя. Эксперт посоветовала избегать ношения обтягивающей одежды, потому что она может ограничивать кровообращение и лимфодренаж. Это, в свою очередь, может усилить видимость целлюлита.

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