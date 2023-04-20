Губернатор Севастополя Развожаев заявил об отмене военного парада на 9 мая

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания правительства заявил, что в городе не будут проводить военный парад на День Победы. Его слова передает РИА Новости.

По словам Развожаева, решение было принято на уровне министерства обороны РФ.

«Министерство обороны приняло решение о не проведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены», — пояснил чиновник.

Он добавил, что празднование Дня Победы в Севастополе состоится, в частности, возле домов, где живут ветераны, пройдут парады памяти.

Ранее сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы Елена Цунаева заявила, что в 2023 году в России не будет традиционного очного шествия в рамках акции «Бессмертный полк».

Некоторые регионы страны отказались от проведения очного шествия «в силу угрозы», в частности, республика Крым.