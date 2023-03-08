Власти Энергодара заявили об ударе украинских беспилотников по набережной города

Власти Энергодара Запорожской области сообщили, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар зажигательными смесями по набережной города. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате атаки возник пожар на площади четыре гектара, огонь распространяется вдоль линии электропередачи (ЛЭП), которая питает сам город и насосную станцию.

Отмечается, что несмотря на угрозу повторной атаки, сотрудники противопожарной службы, Росгвардии и военнослужащие ведут борьбу с огнем. Подчеркивается, что работе Запорожской АЭС ничего не угрожает.

По словам властей города, целью атаки являлась дестабилизация обстановки.

6 марта временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) хорошо защищена, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по сопутствующей инфраструктуре и ЛЭП, чтобы не дать станции полноценно работать. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым-24»