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Власти Энергодара заявили об ударе украинских беспилотников по набережной города

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Alexander Ermochenko/Reuters

Власти Энергодара Запорожской области сообщили, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар зажигательными смесями по набережной города. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате атаки возник пожар на площади четыре гектара, огонь распространяется вдоль линии электропередачи (ЛЭП), которая питает сам город и насосную станцию.

Отмечается, что несмотря на угрозу повторной атаки, сотрудники противопожарной службы, Росгвардии и военнослужащие ведут борьбу с огнем. Подчеркивается, что работе Запорожской АЭС ничего не угрожает.

По словам властей города, целью атаки являлась дестабилизация обстановки.

6 марта временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) хорошо защищена, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по сопутствующей инфраструктуре и ЛЭП, чтобы не дать станции полноценно работать. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым-24»

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