В турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,9

В турецкой провинции Кайсери в центральной части Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает телеканал ТRТ, ссылаясь на департамент по ЧС страны.

Подземный толчок зарегистрировали в 14:47 по местному времени. Отмечается, что его эпицентр находился в уезде Инджесу. Очаг сейсмического события залегал на глубине 12,8 км. Сообщается, что землетрясение ощутили и соседние провинции.

Информации о разрушениях, пострадавших и погибших пока нет, но, по данным телеканала, есть сообщения о трещинах, образовавшихся в домах уезда.

Также сообщается, что после первого толчка в Кайсери было зарегистрировано порядка 10 афтершоков, один из них магнитудой 4,3.

Ранее постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон сообщила, что экономический ущерб от землетрясений, которые случились в Турции и Сирии в начале февраля, в Турецкой Республике превысит $100 млрд.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции, подземные толчки также сказались на Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века».