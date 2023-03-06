Житель Каменска-Уральского объяснил, почему полз на четвереньках в кабинет врача с травмой ног

Житель Каменска-Уральского признался, что полз до кабинета врача в травмпункте на четвереньках, так как посчитал свою травму незначительной и решил, что сможет добраться самостоятельно. Об этом он заявил в видеоролике, предоставленном «Газете.Ru» пресс-службой Минздрава Свердловской области. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео из травмпункта, на котором мужчина ползет по лестнице медучреждения. Мужчина добавил, что претензий к сотрудникам травмпункта у него нет.

«Просто я посчитал, что незначительная травма была, наступить не мог. Решили «скорую» не вызывать, на своем транспорте добрались. В машину я на даче залез на коленках, добрался. Так и здесь посчитал, что доберусь до кабинета травмпункта. На коленках я дополз, дали кресло-коляску. У меня претензий вообще никаких по поводу унижения или еще чего-то нет к врачам», — сказал он.

По словам мужчины, видео из травмпункта в социальные сети выложил его брат, хотя у самого пациента никаких нареканий к работе медиков нет. Он добавил, что в травмпункте ему сделали рентген и сделали болеутоляющий укол.

«Брат меня заснял в этот момент и для чего-то выложил. Хотя здесь никаких нареканий к персоналу травмпункта у меня нет. Предоставили кресло, провели рентген, поставили болеутоляющий укол. Обратно уже меня выгружали в машину с креслом, через пандус выкатили, в машину спокойно сели и поехали во вторую горбольницу», — заключил он.

6 марта в группе «Типичный Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован видеоролик, на котором пациенту травмпункта пришлось ползти по лестнице, чтобы посетить врача. По данным E1.RU, мужчине с травмой ног отказались выдать коляску. Супруга не смогла поднять мужа, поэтому местному жителю пришлось ползти по ступенькам до кабинета врача. При этом в Минздраве Свердловской области «Газете.Ru» сообщили, что пациенту коляска была предоставлена сразу же после просьбы родственников.

В прокуратуре Каменска-Уральского и СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту организованы проверки. В ведомствах сообщили, что по итогам мероприятий при наличии оснований будут приняты процессуальные решения. В Росздравнадзоре по Свердловской области также сообщили, что проведут проверку организации медпомощи пациентам в городском травмпункте.