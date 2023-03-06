Латвийский суд продлил заключение шеф-редактору Sputnik Литва Касему на два месяца

Шеф-редактор медиаресурса Sputnik Литва Марат Касем проведет в тюрьме еще два месяца. Об этом сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.

Суд в Риге принял решение отклонить прошение об апелляции и продлил заключение Касему.

Гражданин Латвии прибыл в страну в январе, чтобы встретиться с родственницей, сообщает Sputnik Литва, после чего был задержан местными властями по подозрению в нарушении санкций и шпионской деятельности и заключен под стражу по решению суда.

Адвокат Касема сообщил СМИ, что условия содержания Касема в тюрьме подпадают под действие Конвенции по предотвращению пыток. Он рассказал, что 30 января его без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и отправили в одиночную камеру. В условиях антисанитарии и насекомых у журналиста проявилась аллергия.

Кроме того, у Касема обострились хронические заболевания — «из-за подагры отказывают пальцы на ногах».

Ранее в Госдуме анонсировали проект мер по защите российских журналистов за рубежом.