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Юрист Соловьев назвал основные уловки мошенников при оформлении кредита обманом

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Ilya Naymushin/Reuters

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT перечислил основные приемы мошенников при оформлении кредита на гражданина обманным путем. По его словам, один из основных способов — по ранее утерянному или похищенному паспорту, по которому оформляется займ в микрофинансовой организации. Кроме того, злоумышленники могут взломать личный кабинет пользователя на сайте банка, добавил он.

«Нередко гражданам поступают телефонные звонки, во время которых они выдают личную финансовую и иную информацию. При этом одномоментного мошенничества не происходит, но полученные данные используются впоследствии в том числе для взятия кредитов и микрозаймов. Отмечу, что взять кредит на гражданина без его ведома в банке практически невозможно», — продолжил Соловьев.

Он отметил, что если все же кредит был оформлен, первым делом необходимо обратиться в банк и потребовать для ознакомления кредитный договор. По его словам, подавляющее большинство мошеннический действий выявляются еще на стадии разбирательства в кредитной организации, и с гражданина снимаются все обязательства по выплатам.

Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, как мошенники могут использовать технологию дипфейка.

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