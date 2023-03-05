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Друг погибшего в теракте в Брянской области рассказал новые детали трагедии

Друг погибшего в теракте под Брянском: детей возили в школу из-за плохого интернета в селе

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Кадр из видео/РИА Новости

Детей в приграничных брянских селах возили в школу в соседнее село, несмотря на введение дистанционного обучения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал местный житель Сергей Бондаренко, друг Леонида Голованова, погибшего при нападении украинских диверсантов водителя автомобиля, перевозившего детей.

По его словам, дистанционное обучение в приграничных районах организовано, однако не каждая семья может позволить себе компьютер, а интернет работает плохо.

Как заявил Бондаренко, его друг возил «детей до школьного автобуса, который уходит из Нового Ропска, там тоже закрыта школа, в село Сачковичи, а так они должны учиться дистанционно».

Ранее стало известно, что в Брянской области простились с Леонидом Головановым.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане проникла диверсионная группа, обстрелявшая автомобиль одного из местных жителей. Он рассказал, что в результате атаки погибли два человека. 3 марта в СК РФ сообщили, что мальчика, который 2 марта получил ранение при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе, но спас находившихся с ним двух девочек, наградили медалью «Доблесть и отвага» по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Состояние мальчика, который получил ранения во время действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, на второй день после операции врачи оценивают как тяжелое.

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